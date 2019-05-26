Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя «Россия, Россия!», сообщает ТАСС.

«В первую очередь, я хочу поздравить всех с сегодняшним днем. Наши предки боролись за этот день, однако борьба за независимость продолжается и сегодня. Что же касается сегодняшнего шествия, часть ответственности ложится на министерство образования Аджарии, поэтому министр Инга Шамилишвили отправлена в отставку», - цитирует Первый канал Рижвадзе.

Несколько лет в Батуми по инициативе министерства образования Аджарии проводится международный фольклорный фестиваль. Мероприятие открывается шествием. В этом году впервые в нем принимает участие детский ансамбль из Ростова. Ансамбль прибыл в Батуми по приглашению Минобразования. Официальный комментариев по поводу своей отставки Шамилишвили пока не делала.