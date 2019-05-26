Первые дни Зеленского на посту президента не порадовали представителей СМИ

Обозреватель FAZ Райнхард Фезер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не оправдывает ожиданий в течение своих первых дней на посту президента, сообщает Deutsche Welle .

Он отметил, что Зеленский в ходе избирательной кампании обещал не назначать своих людей на госпосты, однако все происходит с точностью наоборот.

«Только профессиональные качества и хорошая репутация должны решать, кто будет назначен на ту или иную должность. Но в реальности произошло совсем наоборот. Большинство из тех, кого Зеленский позвал в Киев на работу в президентскую администрацию, - его друзья детства или многолетние бизнес-партнеры, не имеющие опыта в политике», — заявил он.

Такой опыт, правда, имеется у самого важного среди них лица - главы президентской администрации Андрея Богдана. Но у него есть огромная проблема: его назначение может быть расценено как нарушение закона о люстрации, согласно которому после революции 2014 года функционеры свергнутого режима не имеют право занимать государственные посты в течение 10 лет.

Если к этому добавить, что с точки зрения права роспуск Зеленским нынешнего состава Верховной рады сомнителен, то первые дни Зеленского на посту президента вряд ли рисуют красивую картинку. Опасность того, что избрание Зеленского не приведет к переменам, а, наоборот, вернет страну в прошлое, реальна».