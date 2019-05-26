Трамп обрадовался критике «болотного» Джо Байдена в КНДР

Президент США Дональд Трамп с одобрением отнесся к критике в Северной Корее бывшего вице-президента США Джо Байдена, объявившего о намерении баллотироваться в президенты на выборах в 2020 году. Об этом он написал в своем твиттере.

Ранее ЦТАК, государственное информационное агентство КНДР, назвало Байдена объектом насмешек и «дураком с низким IQ». Трамп в своем твите согласился с такой характеристикой, приписав это высказывание лично лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

«У меня вызвало улыбку то, что он (Ким Чен Ын. — «Газета.Ru») назвал болотника (Swampman) Джо Байдена [человеком] с низким IQ и даже хуже. Может быть, это сигнал для меня?» — написал Трамп.

Также американский лидер написал, что его не беспокоят запуски «небольших» ракет Северной Кореей, и выразил уверенность в том, что Ким Чен Ын сдержит данное ему обещание.