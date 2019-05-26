Число претендентов на пост Мэй достигло семи

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Уже семь британских политиков заявили о своем намерении побороться за пост президента Консервативной партии и премьер-министра страны после того, как нынешний премьер Тереза Мэй объявила о своей отставке. Об этом сообщает «Би-би-си».

Шестым кандидатом на пост лидера консерваторов стал бывший министр по выходу Британии из Евросоюза Доминик Рааб, седьмой — бывший лидер палаты общин и лорд-председатель Совета во втором кабинете Мэй Андреа Лидсом.

«Би-би-си» отмечает, что оба кандидата заявляли о готовности к «жесткому» Brexit. Так, Рааб обещал, что Британия покинет Евросоюз не позднее 31 октября текущего года. Лидсом говорила, что поддержит выход из ЕС без сделки, если это будет необходимо.

О намерении побороться за пост главы Консервативной партии заявили экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви.

24 мая Тереза Мэй объявила, что покинет пост премьер-министра и лидера Консервативной партии 7 июня.

Ранее Борис Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС без сделки.