США потребовали от РФ немедленно освободить украинских моряков

США призвали Россию немедленно освободить украинских моряков и вернуть корабли, сообщает УНИАН.

«Россия должна немедленно освободить моряков, вернуть украинские суда и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявили в американском посольстве.

Ранее защищающий украинских моряков адвокат Николай Полозов заявил, что отказ России от исполнения решения Трибунала ООН по морскому праву повлечет введение новых санкций.

25 мая Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков.

25 ноября 2018 года три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.