Зеленского втянули в разборки Трампа и ЦРУ

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани провел длительную встречу с бывшим украинским дипломатом, пытаясь добыть компромат на демократов, сообщает Washington Post.

Дипломат якобы утверждает, что сотрудники посольства США вступили в сговор с украинским правительством во время кампании 2016 года, чтобы помочь Хиллари Клинтона.

Джулиани отказался раскрыть, привела ли встреча к каким-либо результатам.

Отмечается, что команда Трампа занимается сбором информации от иностранных граждан о политических оппонентах Трампа, чтобы обезопасить его на выборах в 2020 году.

Ранее Трамп пообещал рассекретить документы по «российскому вмешательству» в выборы США.