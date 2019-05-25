Зеленский назвал решение трибунала шансом для начала переговоров РФ и Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал решение Международного трибунала по морскому праву по делу украинский моряков.

Зеленский заявил, что это решение может стать шансом для российской и украинской стороны. По его мнению, возможность разблокированию переговоров между Киевом и Москвой действительно существует.

«Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом», — отметил Зеленский.

Он добавил, что ему интересно, как будет дальше себя вести российская сторона после решения Международного трибунала.

25 мая Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков.

Ранее в МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.