Трамп приехал в Японию

Американский лидер Дональд Трамп и его супруга Меланья прилетели в Японию. Об этом сообщает NHK News в твиттере.

Трамп пробудет в Японии с официальным визитом четыре дня.

Стоит отметить, что президент США стал первым иностранным президентом, который встретится с новым Японским императором Нарухито.

В ходе визита Трамп посетит первый турнир по сумо в новой имперской эре. Победителю президент США вручит специально изготовленный «Кубок Трампа». Глава США разместится около ринга. Обычно это место занимают обычные зрители, сев на маты и скрестив ноги, а важные персоны располагаются в специальной ложе.

Кроме того, американского лидера также пригласили посмотреть на авианосец, который использовался раньше для вертолетов.

Ранее газета The Washington Post писала, что Трампа ожидает роскошный прием в Японии на фоне обострения конфликта с Китаем.