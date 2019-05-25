Трамп приехал в Японию
Американский лидер Дональд Трамп и его супруга Меланья прилетели в Японию. Об этом сообщает NHK News в твиттере.
Трамп пробудет в Японии с официальным визитом четыре дня.
Стоит отметить, что президент США стал первым иностранным президентом, который встретится с новым Японским императором Нарухито.
В ходе визита Трамп посетит первый турнир по сумо в новой имперской эре. Победителю президент США вручит специально изготовленный «Кубок Трампа». Глава США разместится около ринга. Обычно это место занимают обычные зрители, сев на маты и скрестив ноги, а важные персоны располагаются в специальной ложе.
Кроме того, американского лидера также пригласили посмотреть на авианосец, который использовался раньше для вертолетов.
Ранее газета The Washington Post писала, что Трампа ожидает роскошный прием в Японии на фоне обострения конфликта с Китаем.
アメリカのトランプ大統領は午後５時ごろ、羽田空港に到着しました。https://t.co/QFTeXxKyB5#nhk_news pic.twitter.com/58HFz1na0l— NHKニュース (@nhk_news) 25 мая 2019 г.