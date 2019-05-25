В России обвинили США в развале ряда стран и порождению ИГ

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что США развалили Ирак, Ливию, Сирию и уже породили террористическую группировку «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом он написал в твиттере.

Сенатор рассказал, что около 400 представителей американского конгресса, а это около 75% законодателей страны, написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу с призывом усилить интервенцию в Сирии с целью ослабления России и Ирана и утверждения, по мнению Пушкова, мнимого лидерства американской стороны.

«Не навоевались еще», — подчеркнул Пушков.

По его мнению, США «развалили Ирак, Ливию, Сирию» и уже породили ИГ, но все еще хотят проводить военные действии в других странах

«Это и есть лидерство США», — заключил Пушков.

Ранее сообщалось, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о действиях РФ при угрозе военной интервенции США в Венесуэлу.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.