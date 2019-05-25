Глава разведки США отреагировал на обещание Трампа рассекретить данные ведомства

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Директор Нацразведки Соединенных Штатов Дэн Коутс заявил, что ведомство предоставит минюсту страны всю необходимую информацию по поводу «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году, передает The Associated Press.

Отмечается, что президент страны Дональд Трамп назвал свою президентскую кампанию жертвой «шпионажа» и наделил генпрокурора страны Уильяма Барра полномочиями рассекретить конфиденциальные данные, собранные по «российскому делу».

Как отмечается, некоторые демократы и экс-сотрудники разведуправления обеспокоены, что Барр выберет службу разведки для создания недостоверной картины об истоках «российского дела». В заявлении Коутса выражается уверенность в том, что генпрокурор будет работать в соответствии со стандартами и защитит конфиденциальную информацию, публикация которой может поставить под угрозу небезопасность страны.

Ранее Трамп пообещал рассекретить документы по «российскому вмешательству» в выборы США.