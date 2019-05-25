Трамп пообещал рассекретить документы по «российскому вмешательству» в выборы США
Американский президент Дональд Трамп пообещал рассекретить документы, положившие начало расследованию «российского вмешательства» в его предвыборную кампанию. Об этом сообщает The Associated Press.
По его словам, это расследование было «попыткой переворота». Он заметил, что речь может идти о «миллионах страниц», и сказал, что хочет рассекретить документы ФБР и ЦРУ, в том числе и те, которые могут касаться зарубежных контактов.
Уточняется, что такое заявление глава государства сделал после того, как наделил генпрокурора страны Уильяма Барра полномочиями по рассмотрению и разглашению конфиденциальных данных. Трамп призвал сотрудничать с расследованием Барра и заявил, что генпрокурор «является ответственным» за расследование.
«Посмотрим, что он найдет», — сказал Трамп.
Ранее Трамп отчитал директора ФБР за отказ признать шпионов в своем штабе.