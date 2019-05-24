Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.

По его утверждению, Лавров в 2015 году, помимо него, приглашал министров иностранных дел Германии и Франции.

Климкин признался, что те переговоры, которые длились 18,5 часов, стали важным воспоминанием за время его пребывания на посту главы МИД.

Ранее сообщалось, что Климкин подал в отставку.