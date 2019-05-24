Гройсман создаст партию для выборов в Раду

Премьер Украины Владимир Гройсман, который заявил о намерении уйти в отставку, сказал, что намерен создать партию «Украинская стратегия». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он и дальше хочет служить своему государству, поэтому принял решение участвовать в парламентских выборах.

«Я хочу создать политическую силу, которую возглавлю лично. Она будет называться «Украинская стратегия», — отметил Гройсман.

Он также добавил, что членами партии будут люди, которые точно знают, что нужно стране.

Ранее Гройсман, который 20 мая подал в отставку, потребовал от президента Владимира Зеленского представить новую кандидатуру премьера.