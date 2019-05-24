Экс-глава ФБР поделился опасениями относительно выборов президента США

Бывший Директор ФБР Джеймс Коми считает, что его ведомству следует сосредоточиться на предстоящих в 2020 году президентских выборах президента США. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По его мнению, говорить о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года уже бесполезно, и ФБР необходимо сосредоточиться на предотвращении вмешательства в 2020 году.

«Расследуйте что хотите про 2016 год, но помните, что агенты ФБР обязаны расследовать и предотвратить попытки России [повлиять] на выборы 2020 года. Какое влияние окажут бесполезные разговоры о «шпионаже» и позорные разговоры о «измене» на агентов и аналитиков ФБР?» — написал Коми.

Ранее бывший глава ФБР назвал испортивших репутацию «российского дела».