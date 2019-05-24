О готовившемся покушении на Олланда рассказали СМИ

Французские спецслужбы подозревают группу исламистов в подготовке покушения на экс-президента Франции Франсуа Олланда, передает телеканал BFM TV со ссылкой на французское Главное управление внутренней безопасности (DGSI).

Сообщается, что один из задержанных в Страсбурге радикалов признался, что считает Олланда ответственным за удары по Сирии.

Кроме того, в телефоне 16-летнего задержанного сотрудники спецслужб обнажили фотографии Олланда. По данным следствия, он распространил эти фотографии среди своих знакомых.

Ранее Олланд заявлял, что на России лежит особая роль в урегулировании ситуации в Сирии.