«Слуга своего народа»: Кадыров ответил на слухи о назначении вице-премьером

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи относительно своего назначения на должность полпреда президента в Северокавказском Федеральном округе (СКФО) и российского вице-премьера. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.

По его словам, эта информация не соответствует действительности.

«Меня, как говорится, в очередной раз женили. Без меня!», — подчеркнул Кадыров.

Он пошутил, что идет вверх по карьерной лестнице, не зная об этом. Однако после он добавил, что «сватающие» его на высшие посты ошибаются.

«Я раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!» — заключил Кадыров.

Ранее сообщалось, что Кадыров захотел наградить чеченцев, вытащивших девочку из люка в Москве.