В Кремле отреагировали на отставку Мэй

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал объявление британского премьера Терезы Мэй о своей отставке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков заявил, что Мэй прошла трудный путь на своем посту, однако он не может вспомнить вехи, связанные с вкладом в развитие отношений Британии и России.

«Премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Мэй объявила об отставке.

Мэй стала премьером Британии 11 июля 2016 года.