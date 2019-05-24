Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами на глазах, передает Reuters.

Она пообещала, что уйдет с поста 7 июня. Как отмечается, в конце своей речи политик чуть не расплакалась, у нее срывался голос.

«Я уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии», — сказал Мэй.

До этого министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявлял, что Мэй примет президента США Дональда Трампа в Лондоне в качестве премьер-министра.

Ранее сообщалось, что МИД Британии внес ясность в сообщения об отставке Мэй.

Мэй стала премьером Британии 11 июля 2016 года.