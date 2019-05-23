Петиция за отставку Зеленского набрала более половины голосов

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Петицию за отставку украинского президента Владимира Зеленского набрала уже более половины необходимых голосов. Об этом сообщается на официальном сайте.

Отмечается, что петиция была размещена 22 мая и уже набрала более 17,7 тыс. голосов. Для ее официального рассмотрения документ должны подписать 25 тысяч человек.

«Уважаемый Владимир Александрович, голосование за Вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле Вы не имеете поддержки 73% избирателей», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что петиция за отставку Зеленского стремительно набирает голоса.