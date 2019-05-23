Петиция за отставку Зеленского набрала более половины голосов
Петицию за отставку украинского президента Владимира Зеленского набрала уже более половины необходимых голосов. Об этом сообщается на официальном сайте.
Отмечается, что петиция была размещена 22 мая и уже набрала более 17,7 тыс. голосов. Для ее официального рассмотрения документ должны подписать 25 тысяч человек.
«Уважаемый Владимир Александрович, голосование за Вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле Вы не имеете поддержки 73% избирателей», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что петиция за отставку Зеленского стремительно набирает голоса.