Саакашвили обратился к Зеленскому

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Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили попросил президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство. Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого, политик направил Зеленскому письмо.

Он также добавил, что Саакашвили просит Зеленского дать ему возможность защитить свои права в суде.

Чернолуцкий подчеркнул, что для этого Саакашвили необходимо вернуться на Украину.

Ранее сообщалось, что Саакашвили хочет вернуться на Украину.