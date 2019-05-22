Мэй вновь избежала отставки

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Британские консерваторы не стали менять устав партии, чтобы сместить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй с поста. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, представители тори приняли это решение в ходе заседания комитета 1922 Консервативной партии.

Как отмечается, Мэй намерена провести встречу с главой комитета Грэмом Брейди 24 мая.

При этом после встречи Мэй и Брейди может быть объявлена дата отставки премьера Британии.

Ранее сообщалось, что Мэй назвала дату публикации билля о Brexit.