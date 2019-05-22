Байдену приписали лозунг «сделай Америку снова нормальной»

Кандидат в президенты США, бывший вице-президент Джо Байден начал скоординированную предвыборную кампанию с хорошо продуманным посланием своим избирателям, пишет Los Angeles Times.

По последним социологическим опросам, 76-летний Байден опережает своего главного конкурента среди демократов — 77-летнего сенатора Берни Сандерса. Его поддерживают около 38% избирателей-демократов по всей стране, пишет газета.

Как отмечает издание, его речь на митинге в Филадельфии на прошлой неделе показала, что это «тот самый» Байден: «простонародный, болтливый, миролюбивый и воинственный — и полностью сосредоточенный на победе над президентом Трампом».

Газета отмечает, что Байден выбрал правильную стратегию. Опросы показывают, что большинство демократических избирателей жаждут кандидата, который пообещает свергнуть Дональда Трампа. В послании Байдена есть и вторая часть: он обещает устранить острую поляризацию эпохи Трампа и восстановить «двухпартийность американской политики».

Между тем, Байден, как и Трамп, играет на ностальгических чувствах, предлагая вернуть страну к ее «золотому веку». Однако если Трамп известен своим лозунгом «сделать Америку снова великой», то послание Байдена сводится к «сделать Америку снова нормальной», заключает LA Times.