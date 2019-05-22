Встречу Путина и Помпео оценили в Госдепе

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Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина с американским госсекретарем Майком Помпео в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, дискуссии Путина и Помпео по Сирии были «чрезвычайно позитивными».

Он также добавил, что стороны обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии.

Джеффри подчеркнул, что США предлагают поэтапное осуществление деэскалации в САР.

Ранее сообщалось, что Помпео оценил переговоры с Путиным.