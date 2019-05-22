Встречу Путина и Помпео оценили в Госдепе
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина с американским госсекретарем Майком Помпео в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, дискуссии Путина и Помпео по Сирии были «чрезвычайно позитивными».
Он также добавил, что стороны обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии.
Джеффри подчеркнул, что США предлагают поэтапное осуществление деэскалации в САР.
Ранее сообщалось, что Помпео оценил переговоры с Путиным.