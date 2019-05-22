Кто возглавит партию Зеленского, рассказали в Киеве

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Замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что партию «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную раду может возглавить представитель штаба украинского лидера Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, партию должен был возглавить Иван Баканов, но он получил другую должность.

Он также добавил, что Баканов стал заместителя председателя службы безопасности Украины.

Ранее стала известна дата выборов в Раду.