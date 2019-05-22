Медведчук призвал Зеленского законно разогнать Раду

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Раду надо не распускать, а ее необходимо «разогнать», сделав это законно. Об этом он заявил в эфире «112 Украина».

По словам Медвудчука, украинский лидер Владимир Зеленский нарушил конституцию страны. Однако он и партия все равно поддерживают его решение о роспуске Рады.

«Этот парламент надо не просто распустить — его надо, грубо говоря, разогнать», — добавил Медведчук.

По мнению политика, распускать Раду необходимо законно, не нарушая украинских законов.

«То, как это сделано, – это нарушение действующей Конституции... Но на выборы идти надо, и парламент должен быть избран новый», — заключил Медведчук.

Ранее сообщалось, что Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского.