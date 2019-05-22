Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами «Коммерсанта»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию с журналистами ИД «Коммерсантъ», сообщает РИА «Новости».

Ранее ряд сотрудников издания объявили, что покидают СМИ из-за увольнения журналистов Ивана Сафронова и Максима Иванова после статьи о возможной смене главы Совфеда.

По словам Матвиенко, подобные вмешательства не являются ее стилем. Он отметила, что никому не звонила и не оказывала давления.

Матвиенко отметила, что ей «обидно», что ситуацию с уходом журналистов связали с ней.

Она выразила надежду, что стороны сумеют договориться.