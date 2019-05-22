«Был бы толк»: Песков о референдуме Киева по отношениям с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение Киева провести референдум по отношениям с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кремль считает это внутренним делом Украины, отметил Песков. Он также назвал «не нашим делом» вопрос об идее реферндума.

«Главное, чтобы был толк. Главное, что была бы эффективность», — сказал Песков.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский намерен провести референдум по вопросу переговоров с Россией.