Трампа восхитил участник митинга в костюме кирпичной стены

Американский президент Дональд Трамп пришел в восторг от одного своего сторонника, который пришел на митинг в Пенсильванию в костюме кирпичной стены. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, в ходе своей речи Трамп заметил мужчину в необычном костюме и попросил его выйти на сцену, где под всеобщее ликование он пожал ему руку.

«Только посмотрите на этого парня. Теперь мы знаем, за кого он голосует», — пошутил Трамп.

На фото видно, что мужчин был одет в костюм и галстук с рисунком кирпичной стены, а в руках он держал табличку с надписью «Построй меня!».

Ранее сообщалось, что в Луизиане Трампа встретили в «лохматых» носках с его изображением.