В Думе отреагировали на слова главы АП Украины о «кнуте и прянике»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление главы администрации президент Украины Андрея Богдана о политике «кнута и пряника» в отношении России, сообщает RT.

По его словам, политика «кнута и пряника» на Россию не действует.

Команда Зеленского рекламирует свой политический образ с прицелом на формирование коалиции в Раде, отметил депутат.

Он добавил, что Богдан «провел пять лет в изоляции от мировых событий» и не понимает сегодняшних реалий.

Ранее новый глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о политике украинского лидера в отношении России.