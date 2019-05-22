В Думе отреагировали на слова главы АП Украины о «кнуте и прянике»
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление главы администрации президент Украины Андрея Богдана о политике «кнута и пряника» в отношении России, сообщает RT.
По его словам, политика «кнута и пряника» на Россию не действует.
Команда Зеленского рекламирует свой политический образ с прицелом на формирование коалиции в Раде, отметил депутат.
Он добавил, что Богдан «провел пять лет в изоляции от мировых событий» и не понимает сегодняшних реалий.
Ранее новый глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о политике украинского лидера в отношении России.