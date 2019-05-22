Арашукова лиши статуса сенатора

Совфед лишил находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора, сообщает РИА «Новости».

Он лишен статуса из-за не сданной до 1 апреля декларации о доходах за 2018 год.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. В настоящее время он находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что СК просит арестовать задержанных по делу Арашуковых силовиков.