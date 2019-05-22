Американец пришел на митинг в костюме стены и подружился с Трампом

Гражданин США пришел на митинг в поддержку президента Дональда Трампа в костюме стены, и попал на трибуну, где выступал американский лидер, сообщает The Daily Dot.

Инцидент произошел на митинге в Пенсильвании. По данным издания, американец пришел поддержать Трампа в пиджаке, галстуке и брюках, выкрашенных под кирпичную стену. В руках он держал табличку с надписью «#BuildMe» («#ПостройМеня»).

Когда Трамп увидел мужчину, он пришел в восторг, позвал его на сцену, пожал руку и задал несколько вопросов.

Ранее Трамп рассказал, какого цвета хочет стену на границе с Мексикой.