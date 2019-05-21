Матвиенко захотела больше женщин в конкурсе «Лидеры России»

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко хотела бы, чтобы во всероссийском конкурсе «Лидеры России» участвовало больше женщин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Матвиенко.

В пресс-службе отметили, что спикер «выразила надежду» в большом количестве женщин, принимающих участие в конкурсе.

Матвиенко добавила, что предложила одной из победительниц конкурса принять участие в работе над предложениями по привлечению инвестиций в регионы.

«Вы получили приглашение работать в команде Российского фонда прямых инвестиций, организации, которая занимает особое место в сфере инвестиционной деятельности. За восемь лет работы РФПИ осуществил более 70 проектов практически во всех субъектах», — приводятся слова Матвиенко.

Ранее Матвиенко рассказала о своей работе с президентом России Владимиром Путиным.