Зачем Саакашвили хотел убить жену, выяснило НТВ

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Экс-председатель Палаты контроля Грузии Сулхан Молашвили заявила телеканалу НТВ, что бывший грузинский президент Михаил Саакашвили якобы согласился на постановочный теракт против своей семьи.

По ее словам, постановочная атака на семью Саакашвили планировалась в рамках «предвыборных мероприятий».

«Саакашвили с улыбкой согласился, когда ему сказали, что при этом может пострадать его супруга, потому что она должна была сидеть с левой стороны машины», — сказала Молашвили.

После этого, утверждает Молашвили, в предвыборные мероприятия вмешалось «американское посольство» и посоветовало команде Саакашвили не устраивать теракт.

Никаких доказательств своих слов Молашвили привести не смогла.

Ранее сообщалось, что Саакашвили хочет вернуться на Украину.