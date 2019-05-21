Зеленский вызвал главу минобороны на ковер
Украинский министр обороны Степан Полторак был вызвал президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНИАН.
Как отмечается, по этой причине 21 мая Полторак прибыл в Администрацию президента. При этом он уведомил Зеленского о желании оставить должность 19 мая.
«Я не мог написать его (заявление об увольнении. — Газета.Ru) раньше, потому что Владимир Александрович стал президентом только вчера, после инаугурации», — сказал Полторак.
Ранее Полторак опубликовал на своей странице в фейсбуке фотоколлаж на фоне руин Кремля, а через некоторое время удалил этот пост.