Зеленский вызвал главу минобороны на ковер

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Украинский министр обороны Степан Полторак был вызвал президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, по этой причине 21 мая Полторак прибыл в Администрацию президента. При этом он уведомил Зеленского о желании оставить должность 19 мая.

«Я не мог написать его (заявление об увольнении. — Газета.Ru) раньше, потому что Владимир Александрович стал президентом только вчера, после инаугурации», — сказал Полторак.

Ранее Полторак опубликовал на своей странице в фейсбуке фотоколлаж на фоне руин Кремля, а через некоторое время удалил этот пост.