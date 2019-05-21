«Насилует страну»: демократы добиваются импичмента Трампа, узнал Politico

Лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси вновь отвергла идею импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на источники.

В понедельник, 19 мая на закрытой встрече в ее офисе демократы пытались убедить ее в необходимости внести законопроект об импичменте Трампа. На импичменте настаивали конгрессмены Дэвид Сисиллин (Род-Айленд), Джейми Раскин (Мэриленд) и Джо Негуз (Колорадо).

Несколько демократов заявили, что в течение следующих нескольких дней в судебный комитет палаты представителей может быть внесена резолюция с запросом об импичменте Трампа.

По словам двух источников, во время встречи демократ Стив Коэн заявил, что президент Билл Клинтон подвергся импичменту из-за «секса», в то время как Трамп «насилует страну». Коэн позже подтвердил свои слова.