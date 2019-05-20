Британец прервал постпреда России в ООН

Заместитель постпреда Великобритании в Совбезе ООН Джонатан Аллен выкриками с места прервал речь российского постпреда Василия Небензи, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел после того, как совет отказался рассматривать вопрос об украинском законе о языке.

«Господин председатель, совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания», — сказал Аллен, перебив Небензю на полуслове.

После этого председатель Совбеза постпред Индонезии Диан Трианшах Джани снова передал слово российскому послу.

Ранее Небензя заявил о «языковой инквизиции» на Украине.