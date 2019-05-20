Мадуро предложил досрочно переизбрать оппозиционный парламент Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы в Национальную ассамблею, которую контролирует оппозиция. Об этом сообщает Reuters.
Главой Национальной ассамблеи является Хуан Гуайдо, который объявил себя президентом страны и несколько месяцев выступает против правительства Мадуро.
«Мы проведем выборы, мы пойдем на досрочные выборы в Национальную ассамблею», — заявил Мадуро.
Он не уточнил, когда пройдут выборы в парламент.
Ранее Венесуэла заявила о готовности к диалогу с США.