Правительство канцлера Австрии разваливается на фоне скандала с россиянкой
После предложения канцлера Австрии Себастьяна Курца уволить главу МВД Херберта Кикля министры от Австрийской партии свободы (АПС) приняли решение досрочно покинуть коалиционное правительство, сообщает ТАСС со ссылкой на австрийские СМИ.
В АПС заявили, что сразу же покинут коалицию, если Курц отстранит от должности министра внутренних дел Австрии.
Курц захотел уволить Кикля после скандала с публикацией видео, на котором вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встречается 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсуждал с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года в обмен на инвестиции. По итогам выборов Штрахе стал вице-канцлером Австрии. Из-за скандала и отставки Штрахе власти Австрии объявили о проведении досрочных парламентских выборов.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал скандал с видео со Штрахе и Макаровой.