Правительство канцлера Австрии разваливается на фоне скандала с россиянкой

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После предложения канцлера Австрии Себастьяна Курца уволить главу МВД Херберта Кикля министры от Австрийской партии свободы (АПС) приняли решение досрочно покинуть коалиционное правительство, сообщает ТАСС со ссылкой на австрийские СМИ.

В АПС заявили, что сразу же покинут коалицию, если Курц отстранит от должности министра внутренних дел Австрии.

Курц захотел уволить Кикля после скандала с публикацией видео, на котором вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встречается 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсуждал с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года в обмен на инвестиции. По итогам выборов Штрахе стал вице-канцлером Австрии. Из-за скандала и отставки Штрахе власти Австрии объявили о проведении досрочных парламентских выборов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал скандал с видео со Штрахе и Макаровой.