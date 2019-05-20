В Крыму ответили считающему полуостров украинским Зеленскому

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иофф ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, назвавшему Крым украинским. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский на своей инаугурации заявил, что «Крым, и Донбасс – это украинская земля».

Иофф отметил, что Зеленский плохо знает историю, раз делает такие заявления. По его словам, слова Зеленского по Крыму похоже на пустые политические обещания, так как полуостров был всегда русским.

«Ни земля Донбасса, ни земля Крыма исконной территорией Украины не является, а стала такой в результате деятельности советских органов власти. Это нужно знать президенту страны Зеленскому», — добавил Иоффе.

Ранее сообщалось, что в Кремле прояснили вопросы о принадлежности Крыма после слов Зеленского.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.