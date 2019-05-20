Telegraph: британскую разведку первой тайно проинформировали о «досье на Трампа»

Руководителей британской разведки первыми секретно проинформировали о нашумевшем досье бывшего британского агента Кристофера Стила на президента США Дональда Трампа, пишет британская газета Daily Telegraph.

Как отмечает издание, проинформированы были в ноябре 2016 года главы MI5 и MI6, а также одно из самых доверенных лиц премьер-министра Великобритании Терезы Мэй — советник по безопасности. Это говорит о том, что в Великобритании к информации отнеслись со всей серьезностью. Несмотря на это, британское правительство отрицало, что Мэй знает о документе.

О досье стало известно в 2016 году, в документе была собрана информация о предполагаемых связях Трампа с Россией. А президент США Дональд Трамп узнал о нем от ФБР в 2017 году перед своей инаугурацией, указывает газета. Уже позже информация об этом просочилась в СМИ, после опубликованного материала в BuzzFeed News.