Революционный призыв Пашиняна оценил президент Армении

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Президент Армении Армен Саркисян прокомментировал слова премьер-министра страны Никола Пашиняна о «втором этапе революции». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Власть в Армении, согласно конституции, принадлежит народу», — сказал Саркисян.

По его словам, необратимость демократических процессов в Армении не должна вызвать ни у кого сомнений.

Он также призвал граждан страны к спокойствию и соблюдению конституции.

Ранее Пашинян заявил о начале «второго этапа революции» и призвал заблокировать здания судов.