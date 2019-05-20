Революционный призыв Пашиняна оценил президент Армении
Президент Армении Армен Саркисян прокомментировал слова премьер-министра страны Никола Пашиняна о «втором этапе революции». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Власть в Армении, согласно конституции, принадлежит народу», — сказал Саркисян.
По его словам, необратимость демократических процессов в Армении не должна вызвать ни у кого сомнений.
Он также призвал граждан страны к спокойствию и соблюдению конституции.
Ранее Пашинян заявил о начале «второго этапа революции» и призвал заблокировать здания судов.