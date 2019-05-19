«Боятся как огня»: Пушков об опасениях из-за восстановления РФ в ПАСЕ

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал негативную реакцию некоторых европейских политиков на возможное восстановление прав России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в ПАСЕ, объяснив это тем, что российская сторона нарушила международное право и свои обещания.

По словам Пушкова, противники России «боятся как огня» восстановления прав российской делегации в организации, потому что это может стать важным шагом на пути отмены антироссийских санкций со стороны ЕС.

Он подчеркнул, что такая вероятность есть, поскольку ряд европейских стран терпят убытки от санкции против российского государства.

Ранее в ПАСЕ заявили о неприемлемости отсутствия делегации России и неуплату членских взносов с ее стороны.