Власти проверили видео с вице-канцлером Австрии и россиянкой
Австрийская прокуратура проверила видео, на котором ушедший в отставку вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе разговаривал с россиянкой. Об этом сообщает радиостанция OE-1.
Как отмечается, конкретные доказательства преступления в этой видеозаписи не были обнаружены.
В связи с этим было принято решение не начинать расследование в отношении Штрахе.
Однако, как уточнили на радиостанции, прокуратура проверила лишь часть видеоматериала.
18 мая австрийские СМИ распространили видео, на котором вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встретился 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсудил с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года. По их итогам Штрахе стал вице-канцлером Австрии.
Ранее президент Австрии назвал срок досрочных выборов после скандала с россиянкой.