Власти проверили видео с вице-канцлером Австрии и россиянкой

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Австрийская прокуратура проверила видео, на котором ушедший в отставку вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе разговаривал с россиянкой. Об этом сообщает радиостанция OE-1.

Как отмечается, конкретные доказательства преступления в этой видеозаписи не были обнаружены.

В связи с этим было принято решение не начинать расследование в отношении Штрахе.

Однако, как уточнили на радиостанции, прокуратура проверила лишь часть видеоматериала.

18 мая австрийские СМИ распространили видео, на котором вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встретился 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсудил с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года. По их итогам Штрахе стал вице-канцлером Австрии.

Ранее президент Австрии назвал срок досрочных выборов после скандала с россиянкой.