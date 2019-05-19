Порошенко рассказал про свою обиду на себя

Действующий украинский лидер Петр Порошенко рассказал, почему злится и обижается на себя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.

По словам Порошенко, он считает самым обидным то, что не смог установить мир на украинской земле.

Также он расстроен, что не смог восстановить «территориальную целостность Украины».

Ранее сообщалось, что Порошенко довел до слез председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Стоит отметить, что избранный украинский президент Владимир Зеленский официально вступит на президентский пост завтра, 20 мая. Инаугурация начнется в Киеве в 10.00 (совпадает с мск).