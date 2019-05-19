«Спланированная кампания»: Совфед об отставке вице-канцлера Австрии из-за россиянки

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что отставка вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе из-за разговора с россиянкой является спланированной кампанией международного масштаба. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, заказчики этой кампании не особо скрывают себя и свои намерения.

Он также отметил, что в будущем, наверняка, последуют другие «сенсации» с обязательным «русским следом».

Как он подчеркнул, всем нелиберальным политикам показали, что на них имеется компромат, который в случае чего будет использован. В случае его отсутствия, компромат «организуют», уточнил политик.

Он заключил, что «стражи европейской демократии» любят использовать подобные провокации и скандалы, так как их демократия не гарантирует нужного результата.

18 мая австрийские СМИ распространили видео, на котором вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встретился 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсудил с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года. По их итогам Штрахе стал вице-канцлером Австрии.

Ранее президент Австрии назвал срок досрочных выборов после скандала с россиянкой.