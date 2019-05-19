Миллиардер Макаров опроверг родство с встречавшейся с вице-канцлером Австрии россиянкой

Миллиардер Игорь Макаров заявил, что не имеет каких-либо родственных связей с россиянкой, чей разговор с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе попал на видео и стал причиной его отставки. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По его словам, он был единственным ребенком в семье, и у него нет племянниц.

«С женщиной, именующей себя Аленой Макаровой, я не имею никаких родственных связей и не знаком вообще», — подчеркнул Макаров.

Он также добавил, что его представители выяснят, кто неправомочно использует его имя.

18 мая австрийские СМИ распространили видео, на котором Штрахе встретился 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсудил с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года. По их итогам Штрахе стал вице-канцлером Австрии.

Ранее президент Австрии назвал срок досрочных выборов после скандала с россиянкой.