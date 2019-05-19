Президент Австрии назвал срок досрочных выборов после скандала с россиянкой

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Австрийский президент Александер Ван дер Беллен в эфире национального телевидения выразил надежду, что досрочные выборы в парламент пройдут в сентябре нынешнего года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если возможно, в начале сентября», — сказал Ван дер Беллен, комментируя сроки парламентских выборов.

Данное заявление Ван дер Беллен сделал после встречи с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.

18 мая австрийские СМИ распространили видео, на котором вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встречается 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсуждал с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года. По их итогам Штрахе стал вице-канцлером Австрии.

Ранее президент Австрии объяснил необходимость досрочных выборов.