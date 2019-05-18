Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это позорные кадры. Никому не должно быть стыдно за Австрию. Я должен четко сказать: мы не такие, Австрия не такая», — заявил Ван дер Беллен.

Ранее президент Австрии объяснил необходимость досрочных выборов.

18 мая австрийские СМИ распространили видео, на котором вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встречается 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. Утверждается, что политик обсуждал с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года, по итогам которых Штрахе стал вице-канцлером Австрии.

На фоне скандала Штрахе объявил, что уходит в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту страны как можно скорее провести досрочные выборы.