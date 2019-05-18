Предложение снять с России санкции прокомментировали в Эстонии
Глава конституционной комиссии эстонского парламента Яак Мадисон отреагировал на идею отмены антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, все страны по-разному относятся к теме снятия санкций с России, так как у всех разная внешняя политика.
«Например, Франция никогда раньше не имела таких проблем с Россией, как мы с Финляндией и Латвией», — добавил Мадисон.
Ранее сообщалось, что в Италии пообещали помочь отменить антироссийские санкции.