Предложение снять с России санкции прокомментировали в Эстонии

Глава конституционной комиссии эстонского парламента Яак Мадисон отреагировал на идею отмены антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, все страны по-разному относятся к теме снятия санкций с России, так как у всех разная внешняя политика.

«Например, Франция никогда раньше не имела таких проблем с Россией, как мы с Финляндией и Латвией», — добавил Мадисон.

Ранее сообщалось, что в Италии пообещали помочь отменить антироссийские санкции.