Президент Австрии объяснил необходимость досрочных выборов

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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что досрочные выборы в австрийский Национальный совет помогут восстановить доверие граждан страны к правительству, передает ТАСС.

Он рассказал, что обсудил с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем досрочные выборы и пообещал согласовать с ним 19 мая дальнейшие шаги.

«Надо сделать то, что необходимо, чтобы восстановить доверие. Сегодняшние отставки были первым шагом», — заявил Ван дер Беллен.

Президент Австрии подчеркнул, что восстановить доверие австрийцев к правительству возможно только посредством проведения досрочных выборов в стране.

18 мая австрийские СМИ распространили видео, на котором вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встречается 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсуждал с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года. По их итогам Штрахе стал вице-канцлером Австрии.

На фоне скандала Штрахе объявил, что уходит в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту страны как можно скорее провести досрочные выборы.